Vereinsmeisterschaft des Judo / Ju Jutsu Vereins

Am Samstag, 4. November, fanden in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen die Vereinsmeisterschaften in Judo und Ju-Jutsu statt. Diese Meisterschaft wird jährlich gegen Ende des Jahres veranstaltet und bietet kleinen und großen Kampfsportlern die Möglichkeit, sich mit ihren Vereinskameraden und -kameradinnen auf der Matte zu messen.

Insgesamt nahmen dieses Mal 29 Kinder und Jugendliche am Wettkampf teil, wovon 16 für die Kampfsportart Judo und 13 für die Kampfsportart Ju-Jutsu antraten. Bemerkenswert war dieses Jahr, dass bei den 13 Ju Jutsukas 11 Mädchen dabei waren.

Die Einteilung der Judo Kämpfer und Kämpferinnen erfolgte nach Gewichtsklassen. Ziel eines Kampfes war es, seinen Gegner unter Anwendung von Wurftechniken zu Boden zu bringen und wenn möglich, durch eine anschließende Haltetechnik am Boden so festzuhalten, dass dieser nicht mehr weiterkämpfen kann.

Im Ju-Jutsu hingegen wurden die Kämpfer und Kämpferinnen nach ihrem Leistungsstand und dem Alter eingeteilt. Neben den oben beschriebenen Judotechniken durften hier auch Schlagtechniken mit Armen und Beinen eingesetzt werden, um Punkte zu erzielen.

Nach circa 3,5 Stunden waren alle Kämpfe beendet und die Platzierungen standen fest. Die Trainer und Schiedsrichter waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden. Bei der abschließenden Siegerehrung wurden die Pokale und Urkunden unter viel Applaus aller Anwesenden den Wettkampfteilnehmern überreicht. Zusätzlich wurde noch sowohl im Judo als auch im Ju-Jutsu ein Technikpokal überreicht, welcher den Teilnehmer auszeichnete, der im Wettkampf durch die beste Anwendung von den erlernten Techniken überzeugte.

Wer Interesse an Kampfsport oder an Selbstverteidigung hat, findet Informationen über den Judo/Ju Jutsu Verein Friedrichshafen unter www.budo-friedrichshafen.de