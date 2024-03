Vereinsmeisterschaft - das Highlight unserer Skisaison

In Laterns haben sich 52 Teilnehmer an der diesjährigen Vereinsmeisterschaft des Ski Clubs Schnetzenhausen gemessen. Bei Schneefall kämpften die Teilnehmer jeden Alters und Könnens um Siege, Platzierungen und die begehrten Sonderpreise. So wurden auch dieses Jahr wieder die jüngste und der älteste Teilnehmer ausgezeichnet. Die Jury konnte sich beim Kampfgeist der Teilnehmer nicht entscheiden und hat gleich zwei Mal den Preis für den kämpferischsten vergeben. Der Spaß war dabei garantiert, wenn langjährige und neue Mitglieder sich treffen, sich unterhalten und gemeinsam lachen. Dieses Jahr gab es für alle Teilnehmer tolle Ski Club Tassen zu gewinnen und natürlich gab es auch den ein oder anderen freundschaftlichen Zweikampf auszufahren. Die Vereinsmeistertitel gingen dieses Jahr an Laura Muro und Raphael Himmelsbach. Schülermeister wurden Lucy Eberhard und Levin Muro. Auch dieses Jahr war die Familienwertung hart umkämpft. Familie Muro setzte sich hier vor den Familien Eberhard und Müller durch. Wir freuen uns nächstes Jahr auf noch mehr Teilnehmer und genauso tolle Stimmung.

