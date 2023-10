Vereinsmeisterschaft beim TCMK ist voller Erfolg

Am 3. Oktober konnten die Finalspiele der Vereinsmeisterschaften des Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen (TCMK) ausgetragen werden. Bei bestem Wetter und vor zahlreichen Zuschauern lieferten sich die FinalistInnen in den Kategorien Mixed Doppel und Herren Einzel spannende und abwechslungsreiche Matches.

Der Wettbewerb hatte zu Beginn der Saison begonnen. Die Spiele wurden über Wochen hinweg in den Kategorien Damen Einzel, Herren Einzel, Damen Doppel und Mixed Doppel gespielt, wobei sich die GegnerInnen selbst organisierten. Am Finaltag hatten sich viele Mitglieder des Vereins eingefunden, um den beiden anstehenden Finalspielen beizuwohnen.

Das erste Match des Tages war das Mixed Doppel, in dem Dora und Claudio Jocham gegen Svenja und Tobias Karstens antraten. In einem Match, das an Spannung nichts zu wünschen übrig ließ, setzten sich Claudio und Dora Joram gegen Svenja und Tobias Karstens mit 7:6 und 6:2 durch.

Direkt im Anschluss traten im Herren Einzel Bernd Schröder und Felix Schöllhammer gegeneinander an. Auch dieses Spiel war für die Zuschauer spannend und abwechslungsreich anzuschauen. Am Ende stand Bernd Schröder als verdienter Vereinsmeister mit einem Sieg von 6:2 und 6:3 fest. Sieger der Herzen war der erst 12jährige Felix, der sich wacker in einem sehr fairen Spiel geschlagen hat.

Im Anschluss an die beiden Spiele wurden alle SiegerInnen durch die Sportwarte Thomas Jocham und Andreas Osswald gebührend geehrt. Auch die Siegerinnen der Kategorie Damen Einzel und die Siegerinnen des Damen Doppel wurden ‐ zum Teil in Abwesenheit ‐ geehrt. Das Damen Doppel wurde aus Termingründen bereits am Sonntag ausgespielt. Hier setzten sich Gisela Kristen und Christine Eberhardt mit 6:3 und 6:4 gegen Katrin Vogel und Jaqueline Leyers durch. Die Damen Einzel wurden im Verfahren „Jede gegen Jede“ ausgespielt, wodurch es kein Endspiel gab.

Die Vereinsmeister/Innen im Überblick:

Herren Einzel: Bernd Schröder Vereinsmeister, Felix Schöllhammer Vize-Vereinsmeister; Damen Einzel: Barbara Künstler Vereinsmeisterin, Svenja Karstens Vize-Vereinsmeisterin; Damen Doppel: Gisela Kristen und Christine Eberhardt Vereinsmeisterinnen und Katrin Vogel und Jaqueline Leyers Vize-Vereinsmeisterinnen;

Mixed-Doppel: Dora und Claudio Jocham Vereinsmeister, Svenja und Tobias Karstens Vize Vereinsmeister.