Vereinsjubiläum steht 2024 an

Bei winterlicher Stimmung, mit reichlich Schneefall trafen sich die Chöre Klangvoll und Mundwerk der Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen e. V. am 1. Dezember in den Räumlichkeiten der Narrenzunft Ailingen zu einem gemütlichen Beisammensein am Jahresende. Der 2. Vorstand der Chorgemeinschaft Jürgen Kwast konnte vor dem Essen zahlreiche Vereinsmitglieder in den weihnachtlich geschmückten Räumlichkeiten begrüßen.

Dieser gelungene Abend war geprägt von Geselligkeit und das gemeinsame Singen ging bis Mitternacht. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die NZ Ailingen fürs Überlassen der Location.

Aber das neue Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. Denn im April 2024 steht das 90. Vereinsjubiläum an, dessen Vorbereitungen seit geraumer Zeit angelaufen sind. Zum Jubiläum sind zwei Konzerte mit beiden Chören geplant.