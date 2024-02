Verein bietet Spürhundeausbildung an

Es geht um Rauschgift, Bargeld und Drogen - zumindest wenn Diensthunde ihren Job machen. Angelehnt an deren Arbeit hat der Verein für Deutsche Schäferhunde vor wenigen Jahren einen neuen Bereich in der Spezialhundeausbildung eingeführt: Die Spürhundeausbildung. Nun macht auch die Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren erste Schritte in diesem Bereich.

Seit Jahren widmen sich die Mitglieder des örtlichen Schäferhundevereins der Ausbildung von Hund und Mensch zu einem Team, dass sich sicher und unkompliziert in der Gesellschaft bewegen kann. Verschiedene Kurse ermöglichen Hundeführern den Einstieg in den Hundesport und die Ausbildung in den Sparten Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst, dem Bereich für „Internationale Gebrauchshunde“, kurz: IGP-Bereich. Mit der sportlichen Ausbildung von Spürhunden geht die Ortsgruppe nun neue Wege.

„Jahrelang haben wir im IGP-Bereich trainiert und geschult. Aber nicht alle Hunde sind aufgrund ihres Alters, ihrer Rasse oder ihrer Gesundheit für den Bereich geeignet“, erklärt Sabrina Paul, die zusammen mit Stefan Mutscheller, die Spürhundeausbildung in der Ortsgruppe aufbaut, koordiniert und leitet. Schon lange suchte das Ausbilderteam nach einem Angebot, das zu den Gegebenheiten vor Ort und den Trainern passte.

2019 wurde in den Dachverein schließlich die Spürhundeausbildung aufgenommen. Diese Ausbildung ist an die Arbeit der Diensthunde von Polizei oder Zoll, die bestimmte Geruchsträger finden, angelehnt. Die Ortsgruppe, die seit Jahren einen guten Kontakt zu Diensthundeführern pflegt, wird aktiv.

Ein Seminar ist der Startschuss für eine intensive Vorbereitungszeit auf den neuen Ausbildungsbereich. „In den vergangenen Wochen haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um die Spürhundeausbildung zu ermöglichen“, so Stefan Mutscheller. Sabrina Paul und er haben die notwendigen Lizenzen erworben. Trainingsmaterial wurde gekauft, Geräte gebaut, Kontakte geknüpft, Meisterschaften besucht und trainiert.

Für die Ortsgruppe soll die Spürhundeausbildung ein weiteres Standbein werden, für Hundeführer ein weiteres Angebot sein. „Die Ausbildung ist nicht schneller oder leichter als das andere Training, das wir anbieten. Aber sie ist vom Ansatz her anders und vielleicht für mehr Menschen interessant“, so Mutscheller. „Interessant“, und ein Anreiz, sich intensiv und sinnvoll mit dem eigenen Hund zu beschäftigen.