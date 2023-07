VdK Langnau Laimnau

Der VdK Ortsverband Langnau/Laimnau/Neukirch mit ihrem Vorsitzenden Guido Zürn hatten zum Jahresausflug am 8. Juli, Mitglieder und Gäste eingeladen. Busunternehmen Held aus Lindenberg, mit Ihrem beliebten Busfahrer Leo war pünktlich vor 7 Uhr in Hiltensweiler um die ersten Gäste abzuholen. Danach erfolgte um 10 Uhr der zweite Halt in Laimnau. Alle waren pünktlich, somit konnten sich alle frohgelaunt auf einen schönen Ausflug freuen. Mit einer Teilnehmerzahl von 35 Personen ging die Reise los. Während der Fahrt begrüßte Guido Zürn, sowie der Busfahrer die Gäste und wünschte allen eine unterhaltsame, angenehme, sowie eine erlebnisreiche Fahrt. Nun ging es los in den Schwarzwald zum Volkskundemuseum „Hüsli“ in Garfenhausen, wo wir um 10:00 Uhr angekommen sind.

Anschließend erfolgte eine sehr aufschlussreiche Museumsführung mit Besichtigung. Allen Teilnehmern war noch die Fernsehsendung „Schwarzwaldklinik“ mit Prof. Binkmann in netter Erinnerung, die hier im Schwarzwald gedreht wurde. Zielgenau erreichten wir nach einer schöner Berg– und Talfahrt um circa 12 Uhr den zuvor gebuchten Hotelgasthof Kranz in Riedböhringen zum Mittagessen. Vorbildlich wurden wir hier bedient und erhielten das vorbestellte Tellergericht: Gefüllter Schweinerollbraten mit Champingonsoße, Spätzle, Kroketten und einem Salatteller. Als Nachtisch mundete uns allen ein Eisbecher mit Eierlikör.

Nach 1 Stunde Mittagspause ging die Fahrt weiter, um pünktlich um 14 Uhr im Bahnhof Blumberg–Zollhaus anzukommen. Um 14.10 Uhr freuten sich alle auf die Abfahrt mit der Sauschwänzle Bahn. Eine Fahrt mit der historischen Dampflock lag vor uns. Es folgten mehrere passierte Tunnel, sowie verschiedene Brücken, verbunden mit einer wunderschönen Landschaft. Die Fahrt dauerte circa 1 Stunde und war auch, zu aller Freude, bewirtet.

Um 15.30 Uhr war unser Bus wieder bereit mit uns die Heimfahrt anzutreten. Der Busfahrer wählte eine herrliche Heimstrecke, vom Schwarzwald, am Bodensee vorbei, bis zu unserem Abschluss Ziel in Wildpoltsweiler zum Gasthaus „Hopfendolde“. Hier konnte sich noch ein jeder genüsslich stärken und in netter Gemeinschaft den wundervollen Tag Revue passieren lassen. Im Anschluss bedankte sich Vorsitzender Guido Zürn und der Busfahrer bei allen Reiseteilnehmern. Georg Eisele sprach an Guido Zürn, für den tollen Ausflug, samt Organisation, einen herzlichen Dank aus.