VdK Langnau Hauptversammlung mit Neuwahlen

Der Ortsverband Langnau-Laimnau-Neukirch des Sozialverbands VdK startet mit einer voll besetzten Vorstandschaft und der Vorfreude auf das 75-jährige Bestehen in das Jahr.

Gemeinsame Tagesausflüge, Feierlichkeiten, sozialer Zusammenhalt und Unterstützung: An der Jahreshauptversammlung hat die Vorstandschaft des Ortsverbands noch einmal auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Und, sie wurde in ihrem Tun bestätigt. Das Team um Vorsitzenden Guido Zürn wurde wiedergewählt und erfährt mit Sonja Buchmann als Schriftführerin und Axel Krieg als Beisitzer neue Unterstützung.

Mehr als 100 Mitglieder zählt der Ortsverband inzwischen. Als Gast sprach Tettnangs Bürgermeisterin der Vorstandschaft und den Mitgliedern ihren Dank aus: „Wir wissen wie wichtig der VDK und ihr Engagement ist“, so Regine Rist. „Gemeinwohl und Gemeinschaft kann nur mit Ihnen gelingen.“ Und diese Gemeinschaft ist dem Verband wichtig. So konnte die Versammlung nicht nur auf Vergangenes zurückblicken, sondern blickten mit Tagesausflug und Weihnachtsfeier bereits auf zwei Highlights voraus, die in diesem Jahr stattfinden sollen.

Doch trotz aller Feierlichkeiten vergisst der Verein nicht seinen Ursprung: Nach dem Krieg wurden zahlreiche VdK-Ortsverbände als „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gegründet - im Juli 1949 der Ortsverband Langnau-Laimnau. „Nun ist wieder Krieg“, sagt Guido Zürn am Ende seines Berichts. „Hoffen wir, dass sich das Rad der Geschichte nicht wiederholt.“