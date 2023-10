Unterraderacher Dorffest lockt viele Besucher

Auch in diesem Jahr lockte das traditionelle Dorffest am 8. September viele Unterraderacher und Besucher aus den umliegenden Ortschaften in die Gärtnerei Friedrich.

Mit der beliebten Hüpfburg und einem Spiele-Parcours war für Kinder einiges geboten, aber natürlich kamen auch die Erwachsenen bei gemütlichem Beisammensein mit Essen, Getränken und leckeren Cocktails nicht zu kurz. Auch die vielen Kuchenspenden der Dorffest-Besucher trugen zum stolzen Gesamterlös von 1.408 Euro bei, welchen die Dorffest-Organisatoren am 27. Oktober dem Kindernest des Kinderschutzbundes Friedrichshafen übergaben. Das Kindernest in der Schanzstraße 19 in Friedrichshafen ermöglicht es Eltern ihre Kinder zwischen 1‐7 Jahren stundenweise ohne Vorankündigung in Betreuung zu geben, um so zum Beispiel ganz flexibel den Arbeits- und Familienalltag einfacher zu gestalten.

Ein großer Dank geht an alle Helfer/innen, die Firma Grossmann für das Equipment-Sponsoring, Elektro Kaiser und der Gärtnerei Friedrich für die Unterstützung wodurch solch eine große Spende möglich wurde. Mit positiven Erinnerungen blicken schon viele bereits erwartungsvoll auf das nächste Jahr ‐ immer am letzten Sommerferien-Freitag.