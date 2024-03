Umzug - neuer Standort für den Rahlentreff!

Am Freitag, 08. März war es soweit. Nach 17 Jahren schloss der „alte Rahlentreff“ seine Türen im Rahlenweg 2, um ca. 150 Meter weiter im Neubau der Bau- und Sparverein eG, im Absenreuterweg 24/2, die neuen, größeren Räumlichkeiten zu beziehen.

Insgesamt fand der Umzug an 2 Tagen statt und wurde ausschließlich von freiwillig Engagierten bewältigt. Über 30 ehrenamtlich Aktive, Jung wie Alt, waren mit von der Partie. Mit Sackkarren und Bollerwagen ging es in den neuen Rahlentreff. Nach getaner Arbeit wurde beim gemeinsamen Hock, bei Pizza und Getränken der „neue Rahlentreff „ von Anfang an mit Leben erfüllt.

Die Ziele und Aufgaben bleiben auch im neuen Rahlentreff: Hier sollen die Menschen des Quartiers sich bei den unterschiedlichsten Angeboten, von Kino, Kaffee, Sprach,- Bewegungs-und Kreativangeboten wie Gymnastik, Lachyoga, Hausaufgabenbetreuung und Spielenachmittagen, bei Festen und Flohmärkten, bis hin zur Betreuung von demenziell erkrankten Personen oder beim Stöbern im legendären „Verschenke Regal“ begegnen.

Somit kann Einsamkeit entgegengewirkt, freiwilliges Engagement und Beteiligungsstrukturen ermöglicht und die Selbst- und Nachbarschaftshilfe im Quartier gestärkt werden. „Menschen haben hier die Möglichkeit „Ihr“ Quartier selbst zu gestalten und es dadurch lebens- und liebenswerter“ zu machen.

Im Rahlentreff ist dies ausschließlich erwünscht, denn: die Experten sind die Menschen, die dort leben. Sie wissen, was „Ihr Quartier“ braucht.

Kontakt: Mehrgenerationenhaus Rahlentreff: Absenreuterweg 24/2, 88213 Ravensburg. Tel.: 0751 / 3590188-10. E-mail: [email protected]