Eine junge Familie und die Mutter des Familienvaters stehen vor dem Nichts. Sie haben in der Nacht auf Sonntag, 10. März, in Uhldingen-Mühlhofen ihren Sohn und Bruder bei einem Hausbrand im Feuer verloren - und sind nun obdachlos. Wie es weitergeht, weiß niemand.

Der Arbeitskollege eines weiteren Familienangehörigen hofft jetzt, über eine Spendenaktion helfen zu können.

Beim Brand eines Hauses in Uhldingen-Mühlhofen war am Samstag, 9. März, ein 26-jähriger Mann gestorben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden seinen leblosen Körper bei Nachlöscharbeiten in dem Zimmer, in dem mutmaßlich das Feuer ausgebrochen war, wie die Polizei am Sonntag darauf mitteilte. Weitere Bewohner konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt.

Das Feuer brach am 9. März aus.

Feuer entstand im Anbau

Dabei handelte es sich um die Mutter des Verstorbenen und seinen 29-jährigen Bruder mit seiner hochschwangeren Frau und ihrem Kind. Sie wurden durch dieses Feuer obdachlos. Der Brand war am Samstagabend im Anbau des Hauses ausgebrochen - dort, wo der Bruder lebte. Die Flammen griffen später auch auf das Dach über. Laut Polizeibericht vom Tag danach ist das Gebäude vorläufig nicht bewohnbar. Der Schaden werde auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat damals die Ermittlungen aufgenommen, die bislang aber noch nicht abgeschlossen sind. Laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Ravensburg könne das auch noch einige Zeit andauern.

Ein Kollege hat eine Idee

Bis dahin ist den Menschen jedoch nicht geholfen. Einen ähnlichen Gedanken hatte vor wenigen Tagen auch Jonathan Backe, ein Kollege eines weiteren Bruders, der aber nicht in dem Haus wohnte. Beide arbeiten als Beamte des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart. Er sprach mit seinem Kollegen, dessen Familie zur Zeit zwar untergekommen ist, die aber vor einem großen Fragezeichen stehen, wie es weiter gehen soll.

Die junge Familie war zur Mutter gezogen, um sie zu unterstützen. „Sie hatten sich gerade neu eingerichtet und viel investiert, was jetzt alles zerstört wurde“, sagt Jonathan Backe. Die Mutter sei bei einer Freundin in Oberuhldingen untergekommen, die junge Familie in einer Ferienunterkunft.

Beides wird nicht von Dauer sein können. Die Versicherungen reagieren gerade nicht, weil sie erst die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten. Das Hab und Gut aus den Wohnungen in dem Haus ist kaum noch nutzbar.

Alles riecht nach Rauch

„Die Kleidungsstücke riechen nach Rauch, was nicht verrußt ist, hat einen Wasserschaden. Bei vielen Dingen hilft nur eine Grundsanierung und ob da nachher noch etwas von genutzt werden kann, ist unklar“, sagt Jonathan Backe.

Neben den Wohnungen befand sich in dem Haus auch das Kosmetikstudio der Mutter, die damit ihren Lebensunterhalt verdiente. Auch das gibt es nicht mehr, womit nun ihr finanzielles Standbein weggefallen sei, so Jonathan Backe.

Spendenportal geöffnet

„Neben der Trauer durch den tragischen Tod eines Familienangehörigen steht die Familie meines Kollegen nun vor einer, in vielerlei Hinsicht, ungewissen Zukunft. Obwohl Geld den Bruder nicht zurückbringen wird, kann es der Familie zumindest helfen, sich in dieser schweren Zeit ein neues Leben aufzubauen“, sagt Jonathan Backe, der eine Spendenaktion auf dem Internetportal „www.gofundme.com“ ins Leben rief.

Der verstorbene Bruder wurde vergangene Woche beerdigt. Kein Geld der Welt könne ihn zurückholen, sagt sein Bruder, Kollege von Jonathan Backe. Aber er freut sich, wenn seiner Mutter und seinem anderen Bruder, der mit seiner Frau kurz vor der Geburt des gemeinsamen zweiten Kindes steht, mit etwas Geld aus dieser Spendenaktion geholfen werden könnte.

Den direkten Link, mit der die Spendenaktion erreicht werden kann, finden Sie hier.