Richtfest im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee macht sich fit für die Zukunft. Das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands, das bis zu 300.000 Besucher jährlich zählt, wird gegenwärtig erweitert. In dem Freilichtmuseum für Stein– und Bronzezeit entsteht eine beeindruckende Holzkonstruktion in der Gestalt eines umgedrehten Einbaums.

Der Erweiterungsbau soll als Besucherzentrum und als Ausstellungshalle dienen. Am 27. Juli war Richtfest, die Eröffnung ist für Mai 2024 geplant. Zur Realisierung investiert der Pfahlbauverein 13,8 Millionen Euro. Unterstützung erhält vom Bund und vom. Aus dem Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ wurde eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro gewährt, teilt die die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit.