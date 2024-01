Uhldingen-Mühlhofen

Randalierer droht Mitbewohnern

Uhldingen-Mühlhofen

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. (Foto: Franziska Kraufmann/dpa )

Die Polizei Überlingen hat am Donnerstagmorgen einen 26-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mit über zwei Promille in seiner Unterkunft im Eschenweg in Uhldingen-Mühlhofen randaliert hatte.