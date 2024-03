Musik, Kino und Open Stage an der Seepromenade

Das zweite Open-Air-Seeferien-Festival in Uhldingen-Mühlhofen an der Uhldinger Seepromenade findet vom 28. bis 31. Mai statt: Musik, Kino, und eine offene Bühne für noch unentdeckte Künstler stehen auf dem Programm. Die Lokalmatadore „Papi’s Pumpels“ lassen am Freitagabend Schlagerherzen höherschlagen.

Das Seeferien-Festival startet am 28. Mai mit einem Open-Air-Kino, bei dem zwei Filme auf großer Leinwand gezeigt werden: „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die drei von der Tankstelle“.

Am 29. Mai rockt Judith Mutschler mit ihrer Band die Festivalbühne -mit ihren ungewöhnlichen Interpretationen von gern gehörten Klassikern, längst vergessenen Juwelen oder brandneuen Radiohits aus Pop und Rock. An Fronleichnam stellen sich ab 11 Uhr junge, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler dem Publikum. Auftreten kann jeder, egal ob Sänger, Musiker, Zauberer, Clown oder Comedian - egal ob Profi, oder Laie.

Den Abschluss des Seeferien-Festivals bildet dann am 31. Mai ein Konzert mit „Papi‘s Pumpels“. Die Schlagerband aus Stockach nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt der Siebziger.

An allen vier Festivaltagen bieten Streetfood-Trucks Speisen und Getränke an. Das Open-Air-Festival ist nur zum Teil mit Liegestühlen und Biertischgarnituren bestuhlt. Besucher sollten daher am besten eine eigene Picknickdecke mitbringen. Das Festival findet bei jeder Witterung statt, und es wird nur für den Schlagerabend mit „Papi's Pumpels“ ein Ticket benötigt, das für 24 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen oder über Reservix erhältlich ist. Alle anderen Festivaltage sind ohne Eintritt. Weitere Informationen unter www.seeferien.com