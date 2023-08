Kunst trifft auf Genuss in Unteruhldingen

„Kunst trifft auf Genuss“ heißt es laut Pressemitteilung vom 18. bis 20. August, denn dann lädt der Uhldinger Kunst– & Genießermarkt an der Uferpromenade in Unteruhldingen zum Schlemmen und Flanieren ein. Töpfermarkt, Kunsthandwerk und Genussmeile: Auf dem Markt präsentieren Aussteller die Handwerksvielfalt der Region Bodensee–Oberschwaben und das in bester Seelage. Nach den Erfolgen in den Vorjahren, freut sich die Tourist–Information Uhldingen–Mühlhofen den Markt erneut gemeinsam mit der Töpferei Güttinger aus Isny im Allgäu zu veranstalten. Rund 70 Genießer, Künstler und Kunsthandwerker bieten eine bunte Vielfalt an Kunsthandwerk und selbst hergestellten Produkten von Naturschmuck bis Kunstgegenständen aus Stein, Holz, Keramik, Ton und Metall. Naturseifen, Filzmoden, Münzsägehandwerk, Windräder aus Stahl, Öle, Makramee mit Edelsteinen, Fimo, Lederwaren und Klangschalen runden das vielfältige Angebot ab. Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird hier bestimmt fündig. Mit dabei ist auch Besen–Paule, Bürstenmacher in der siebten Generation. Besucher können ihm über die Schultern schauen, wie er mit viel Fingerspitzengefühl und alten Handwerkstechniken kunstvoll einen Besen oder eine Bürste knüpft. Kulinarisch verwöhnen lassen, können sich die Besucher an den Genussständen: ob allgäuische Käsespezialitäten, Olivenöl, frische Holzofendinnete, feine Bodenseeobstbrände oder regionale Produkte aus erster Hand — unter dem schattigen Baumbestand lässt es sich bei einem Glas Wein und Holzofendinnete oder einem heißen Cappuccino und einem leckeren Crêpe entspannt verweilen.