Hoher Sachschaden: Einfamilienhaus brennt in Unteruhldingen

Uhldingen-Mühlhofen / Lesedauer: 1 min

Die Feuerwehr konnte einen Brand in Unteruhldingen am Donnerstagmittag schnell löschen. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

In einem Einfamilienhaus in Unteruhldingen ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittlungen nach der Ursache laufen.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 16:57 Von: sz