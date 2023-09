Der Verein heurekaLAGO fordert in einer Pressemitteilung eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung für fossil angetriebene Motorsportboote auf dem Bodensee.

Statt 40 km/h sollen diese nur noch 15 km/h schnell fahren dürfen. Laut dem Vereinsvorsitzenden Wolfram Klaar sollen mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 15 km/h 75 Prozent der Emissionen und Kontaminationen vermieden werden.

Entscheidung für Überlinger See

Geht es nach dem Verein heurekaLago, so sollen künftig fossil angetriebene Motorsportboote auf dem Bodensee nur noch maximal 15 km/h fahren dürfen. Bislang gelte nach der Bodensee–Schifffahrtsordnung eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h, schreibt der Verein.

Da der Bodensee ein internationales Gewässer sei, müsse eine Abstimmung zwischen den Anrainerstaaten erfolgen. „Allerdings kann das Land Baden–Württemberg für den Überlinger See eine alleinige Entscheidung treffen“, sagt Klaar.

Schutz des Bodensees

Der Verein stützt sich laut der Mitteilung in seiner Begründung auf eine Machbarkeitsstudie, welche die Bayerische Staatskanzlei in Kooperation mit der Internationalen Bodenseekonferenz in Auftrag gegeben habe. „Wir wollen den konsequenten Schutz des Biotops Bodensee mit seinem Wasserkörper und der umgebenden Atmosphäre“, sagt Klaar weiter.

Es gehe um das Wohl der darin heimischen Organismen, um den Erhalt der den Menschen Lebensraum und Erholung spendenden Urlaubsregion und um die Qualität des Trinkwasserspeichers für vier bis fünf Millionen Menschen.

Die Zahl der Motorboote wachse weiter, sie würden immer größer und schneller, seien zu laut und zu schmutzig, ihre Wellen beschädigten empfindliche Uferbiotope. Viele dieser großen Yachten seinen für die Meeresküsten gebaut und nicht für den Bodensee.

Petition gestartet

Da die große Mobilitätswende auf dem Bodensee sicherlich noch Zeit benötige, will der Verein mit einer Petition im Landtag einen ersten Schritt zur Reduzierung des Schadstoffeintrags nehmen, in dem die Geschwindigkeit für fossil angetriebene Motorsportboote auf 15 km/h begrenzt wird.

Damit ließen sich laut der Machbarkeitsstudie etwa 75 Prozent der Emissionen und Kontaminationen vermeiden. Der Verein weist dabei auf die zum Teil erheblichen Einschränkungen für die Nutzung von Motorsportbooten auf den vielen Seen im Alpenraum hin.

Da der Bodensee ein internationales Gewässer sei (ausgenommen ist der Überlinger See), gehen laut der Mitteilung gleichlautende Petitionen an den bayrischen Landtag, den Landtag von Vorarlberg und an die Schweizer Kantone Thurgau und St. Gallen.