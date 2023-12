Uhldingen-Mühlhofen

Festgenommener Dieb beleidigt Polizisten

Uhldingen-Mühlhofen / Lesedauer: 1 min

Weil er am Montagabend beim Diebstahl aus mindestens einem Fahrzeug erwischt wurde und sich danach gegenüber der Polizei vollkommen uneinsichtig und aufbrausend verhielt, muss ein 40-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen hatten den Mann im Lindauer Weg in Uhldingen-Mühlhofen dabei beobachtet, wie er sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 16:54 Von: sz