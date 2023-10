Fischerin Anita Koops hat viel Optimismus verloren. Der Fang des Tages lässt auch wenig hoffen. Der Blick in eine Plastikkiste zeigt das Problem vieler Fischer: Mit zehn Netzen haben sie und ihr Partner lediglich elf Felchen aus dem Bodensee gezogen. Akkurat liegen die silbernen Fische nebeneinandergereiht in der Kiste. Viel Arbeit für wenig Ertrag, berichtet die 56-Jährige.

Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es die beiden Fischer in ihren Booten von Überlingen aus auf den See. Es ist eine der letzten Fahrten, bei dem der Felchenfang für die Berufsfischer noch erlaubt ist. Am 15. Oktober beginnt am Bodensee die Schonzeit für die Tiere. In diesem Jahr steht dann nur noch der Laichfischfang für die Brutanstalten an und eine kleine Weihnachtsfischerei ‐ theoretisch. Ob es wirklich dazu kommen wird, wissen weder die Fischer noch die Forscher.

Dem Bodensee gehen seit Jahren die Felchen aus. Der auch bei Touristen beliebte Speisefisch lebt in dem Binnengewässer zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz unter schwierigen Bedingungen. Zum einen machen den Felchen invasive Arten das Leben schwer.

Zum anderen heizt der Klimawandel laut den Forschern den See immer weiter auf und trennt damit die kälteliebenden Felchen immer weiter von ihrem Hauptnahrungsmittel, dem Plankton.

„Wir sind am Ende unserer Kräfte“, sagt Elke Dilger, Vorsitzende des Verbands der Badischen Berufsfischer. „Unser Beruf stirbt aus und wir können dabei zusehen. Schon jetzt sind wir alle gezwungen, noch andere Dinge nebenher zu machen, weil der See nicht mehr genug zum Leben hergibt. Wenn nichts passiert, ist das das Ende.“

Gemeinsam mit Vertretern der FDP-Landtagsfraktion hat Dilger nach Unteruhldingen-Mühlhofen zum Runden Tisch eingeladen. In der Fischerei Andreas und Marco Knoblauch haben sich Repräsentanten aus Gastronomie, Forschung, Fischerei, Anglervereinen und Kommunen versammelt ‐ sie alle eint die Sorge um die Zukunft des Felchens, das einmal der Brotfisch des Bodensees war, heute aber nur noch in marginalen Mengen gefangen wird. „Es geht ja nicht nur der Beruf der Fischer verloren, sondern auch der Fisch auf dem Teller, ein Anreiz für Touristen“, sagt Dilger.

Der Kormoran als Problemvogel

Dass etwas getan werden muss, ist Konsens, was genau, ist allerdings umstritten. Die nackten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Wurden 2012 noch mehr als 300 Tonnen Felchen aus dem Obersee gezogen, waren es 2022 nur noch 21 Tonnen. Berufsfischer Marco Knoblauch berichtet von Fahrten, bei denen nur „drei bis fünf Felchen gefangen werden. Dafür fährt man doch nicht raus“.

Er und seine Kollegen haben für diesen Rückgang besonders zwei Gründe ausgemacht: Den Kormoran, der sich in den vergangenen Jahren am Bodensee fest angesiedelt hat, und den Stichling. Besonders auf den Vogel haben sich die Versammelten eingeschossen ‐ geschossen werden darf er aber aktuell am Obersee nicht. „Jeden Tag holt der explodierende Kormoranbestand am See Tonnen von Fisch, während wir den Bestand schonen“, sagt Dilger. „Aber es wird nur zugeschaut und nichts passiert.“ Sie fordert deshalb die Landesregierung auf, ein Kormoranmanagement einzurichten ‐ bei dem es in letzter Konsequenz Brutplätzen an den Kragen gehen dürfte.

Eine Forderung, die auch der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher teilt ‐ und mit einer Spitze in Richtung Landesregierung garniert: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele in Stuttgart gar nicht wissen, wo der Bodensee liegt.“ Dass man dort die Population für Baden-Württemberg als angemessen betrachte, verkenne die Umstände und Probleme vor Ort, wo diese sich konzentriere.

Für das vergangene Jahr hat die Landesanstalt für Umwelt den Bestand am Bodensee auf 1219 Brutpaare und insgesamt 6100 Kormorane beziffert. Diese, so die Berechnung, fressen im Sommer etwa 3000 Kilo Fisch pro Tag ‐ also 450 Tonnen pro Jahr. Zum Vergleich: Die 66 Berufsfischer am Bodensee, von denen etwa die Hälfte noch aktiv fischt, haben 2021 zusammen 234 Tonnen Fisch gefangen.

Streit um den Kormoran-Einfluss

Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen nimmt den Kormoran allerdings zumindest im Bezug auf die Felchen in Schutz: „Der Kormoran ist ein großes Problem, aber speziell für den Felchenfang am Obersee nicht relevant. Wenn alle Kormorane auf einen Schlag verschwinden, haben Sie nächstes Jahr kein einziges Felchen mehr im Netz“, sagt er. Die Felchen hielten sich im Freiwasser des Sees in Tiefen auf, in die der Kormoran gar nicht gelange. Im Untersee sei das anders.

Widerspruch kommt vom Schweizer Biologen Erich Staub, ehemaliger Leiter der Sektion Fischerei des Schweizer Bundesamts für Umwelt (BAFU). Brinkers Aussage müsse „als falsch bezeichnet werden“. Staub rechnet vor, dass Untersuchungen von Mageninhalten bei Kormoranen im Kanton Thurgau hochgerechnet auf den gesamten Bodensee allein für den Winter 2018/2019 6,1 Tonnen durch die Vögel gefressene Felchen bedeuten würden. Die Population der Vögel ist im Winter deutlich niedriger, sie wird auf etwa 1500 Tiere geschätzt.

Die Menge an gefangenem Fisch (rot) und vor allem an Felchen (gelb) hat sich in den vergangenen Jahren verringert. Auch die Anzahl der Fischer ist in diesem Zeitraum gesunken. Allerdings nicht um so viel, als dass allein die geringere Fischerzahl für die niedrigen Fangquoten verantwortlich sein kann. (Foto: Fey )

Auch Elke Dilger ist mit der Aussage des Langenargener Fischereiforschers nicht ganz einverstanden. „Wir kennen Videos, in denen wir deutlich sehen, wie der Kormoran Felchen frisst. Aber wir dürfen uns hier auch nicht verrupfen ‐ wir müssen alle Probleme angehen, den Kormoran und den Stichling.“

Diesen sieht Brinker als Hauptgrund für den Rückgang der Felchenpopulation ‐ den er als „wirklich dramatisch“ bezeichnet. „In allen messbaren Größen sehen wir einen Rückgang: Bei der Menge abgelegter Eier, beim Larvenaufkommen und bei den kleinen Fischen“, bilanziert er. „Mir ist es wichtig, dass an den richtigen Stellschrauben gedreht wird“, sagt er. Der Stichling fresse den Nachwuchs, die Larven des Felchens, rasant auf. Die Fische, ansonsten frei von natürlichen Feinden, seien nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren oder auch nur auszuweichen. „Sie lassen sich einfach wegfressen“, sagt Brinker.

Aus Sicht von Fischern ist der Kormoran ein Problem, weil er große Mengen Fisch aus dem Bodensee frisst. (Foto: Rainer Berg )

Pilotversuch zum Stichlingsfang

Deshalb soll in diesem Jahr ein Pilotversuch gestartet werden, bei dem Berufsfischer mit Schleppnetzen dem Stichling Einhalt gebieten wollen. Funktioniert das, dürfte das Projekt auf den ganzen See ausgeweitet werden. Verwendung könnte der Stichlingsfang möglicherweise als Tierfutter oder Fischmehl finden. Außerdem, da herrscht am Runden Tisch Einigkeit, sollten künftig die Felchenlarven erst ab einer Größe von vier Zentimetern in den See gesetzt werden. „Bei dieser Größe werden sie nicht mehr gefressen“, erläutert Brinker.

Kurzfristig, darauf hatte sich die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IKBF) im Juni verständigt, soll ab Januar 2024 ein dreijähriges Fangverbot für Felchen bestehen. Brinker räumt ein, dass ein Erfolg nicht garantiert sei. „Es ist ein verzweifelter Versuch, etwas zu tun. Man muss ja auch sagen, dass die Fischer auch ohne Verbot ohnehin kaum mehr Felchen fangen.“ In der Vergangenheit habe ein Fangverbot bereits funktioniert, nachdem Überfischung den Bestand gefährdete. „Aber die Umstände sind heute komplexer.“

Die Berufsfischer sollen sich solange vermehrt auf Rotauge, Karpfen und andere Fische konzentrieren, dafür werden zusätzliche Netztypen erlaubt. Fischer Marco Knoblauch ist skeptisch. „Wir haben in den vergangenen Wochen von Kollegen 800 Kilo Rotaugen dazugekauft, weil wir sie hier nicht fangen können. Wir haben auch damit begonnen, dafür einen Markt aufzubauen und uns Rezepte auszudenken.“

Das sei nicht leicht gewesen, schließlich sei der Weißfisch schwerer zu verarbeiten als das Felchen und auch nicht allen Kunden zu vermitteln ‐ bedingt habe es dennoch funktioniert. „Und jetzt fangen die Kollegen auch nichts mehr, vielleicht noch 15 oder 22 Kilo. Selbst dort, wo beste Bedingungen für den Fisch herrschen, landet er kaum noch im Netz. Für das Felchen kann das kein Ausgleich sein.“ Zudem werde die Population dieser Fische durch den Kormoran besonders gefährdet.

Hilferuf der Fischer

Knoblauchs Vater Andreas ist ebenfalls skeptisch, auch was den Plan zum Stichlingsfang angeht. „Da bin ich mal gespannt, wie das gehen soll ‐ und was wir dafür bekommen“, sagt er. „Wir haben in den vergangenen Jahren investiert wie blöd, um alle EU-Vorgaben zu erfüllen.“ Zuletzt habe man neue Netze gekauft extra für den Felchenfang. Mit dem Verbot könne er die jetzt entsorgen, solange hielten sie nicht. „Das kostet uns 30.000 bis 40.000 Euro.“

Jetzt, da es um die Zukunft der Fischerei am Bodensee gehe, sei es an der Zeit, zu handeln. „Wir kennen die Probleme alle ‐ und zwar seit Jahren. Wir haben alle Auflagen erfüllt, müssen jetzt auch das Verbot hinnehmen und den Stichling fangen. Aber was bekommen wir jetzt? Wir brauchen schnelle Lösungen, die direkt bei uns ankommen.“ Als Beispiel führt er die Schweiz an: Dort bekommen Fischer neue Netze bezahlt.

Die Landesregierung gab sich zuletzt zögerlich, im Juli hieß es aus dem Umweltministerium, kleinteilige Maßnahmen wie das Management in Vorarlberg hätten bislang keine nennenswerten Ergebnisse gebracht. Bereits 2022 hatte allerdings eine wissenschaftliche Vorstudie im Auftrag von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium eine Anstrengung aller Anrainerstaaten zur Reduzierung des Kormoranaufkommens empfohlen. Auf dieser Basis sollten politische Entscheidungen folgen, hieß es dazu aus Stuttgart. Weitere Ergebnisse sollte das Dialogforum „Kormoran und Fisch“ bringen. Dieses ist „inzwischen weitgehend abgeschlossen“, schreibt ein Sprechers des Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die Ergebnisse würden derzeit abgestimmt, man habe sich „auf über 80 Konsensformulierungen“ einigen können. Konkrete nächste Schritte sollen erst noch folgen.

Entschädigungen für Fischer wie Knoblauch schließt ein Sprecher aus. Er verweist darauf, dass im Mai die Bewirtschaftungsbeiträge für das Bodenseefischereipatent halbiert wurden. Zumindest bei den Netzen stellt das Ministerium nun aber doch Förderungen in der Zukunft in Aussicht.

Eine ähnliche Kehrtwende bei den Felchen könne nur mit besseren Lebensbedingungen für die Fische eintreten, sagt Fischerin Koops. Bis dahin seien die Aussichten eher düster. Aber komplett hoffnungslos sei die Lage für die Fischer nicht. „Wir fangen auch andere Fische.“ Und die seien auch sehr schmackhaft.