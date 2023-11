Einem Wildtier ausgewichen

Weil sie offenbar einem Wildtier ausweichen musste, endete die Fahrt einer 26-jährigen VW-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr neben der Fahrbahn. Die Frau war auf der K 7765 in Richtung Uhldingen-Mühlhofen unterwegs und wich dem Tier ihren Angaben zufolge reflexartig aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, der mit einem kleinen Baum zusammenstieß und auf dem Dach in einem Graben zum Liegen kam. Die 26-Jährige zog sich bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Ihr Wagen, an dem etwa 15.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei.

Vorwiegend in der Nacht- und Dämmerungszeit kommt es aktuell häufig zu unangekündigtem Wildwechsel. Die Polizei rät dazu, insbesondere in Waldgebieten oder im Bereich von Feldern besonders vorausschauend und aufmerksam zu fahren und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Beim Erblicken eines Tiers sollte gebremst und abgeblendet werden. „Reißen Sie nicht ruckartig am Steuer, um auszuweichen, der Kontrollverlust über das eigene Fahrzeug kann deutlich größere Gefahren mit sich bringen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Wenn ein Zusammenstoß nicht verhindert werden konnte, sei es wichtig, das verletzte Tier nicht einfach auf der Fahrbahn zurückzulassen, sondern die Gefahrenstelle durch das Einschalten des Warnblinklichts sowie gegebenenfalls eines Warndreiecks abzusichern und die Polizei oder einen zuständigen Jagdpächter zu informieren. Und noch etwas rät die Polizei: „Halten Sie dabei Abstand von den verletzten und dadurch oft aggressiven Wildtieren.“