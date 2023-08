Uhldingen-Mühlhofen

Einbrecher steigt in Kindergarten ein

Uhldingen-Mühlhofen

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter die Tür zu einem Kindergarten in der Linzgaustraße in Uhldingen–Mühlhofen aufgebrochen. Der Täter hebelte laut Polizeibericht die Eingangstür sowie eine Zwischentür im Inneren auf.

