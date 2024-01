Bodensee-Fightnight holt internationale Schwergewichte nach Mühlhofen

Am Samstag, 16. März, geht es in der Sporthalle Mühlhofen wieder zur Sache. Bei der Bodensee-Fightnight verwandelt sich das beschauliche Örtchen zum Kampfsport-Mekka am Bodensee. Auf dem Programm stehen fünf Titelkämpfe und etwa zwölf weitere Duelle im Thaiboxen, Kickboxen und Boxen.

Die vom Weltverband AFSO ausgezeichnete Kampfsport-Serie geht in die elfte Runde. Die Bodensee-Fightnight XI findet am Samstag, 16. März, in der Mühlhofer Sporthalle statt. Neben 18 Kämpfen werden etwa 1500 Zuschauer erwartet. Auf dem Programm stehen zwei WM-Kämpfe und ein Duell um den deutschen Meistertitel des Verbandes AFSO. Außerdem noch zwei Kämpfe um die Gürtel des deutschen Meisters des Verbandes WBC.

Die Mühlhofer Sporthalle wird am 16. März zu einer Kampfsport-Arena. (Foto: Reiner Jäckle )

Die Titelkämpfe finden im Thaiboxen und im Kickboxen statt. Das Programm sieht aber auch einen Boxkampf vor. Veranstalter, Organisator und Trainer Sebastian Harms-Mendez plant mit sieben Kämpfern seines Muay Thai Gym Mendez. „Dieses Jahr wird es wieder einmal richtig viele einheimische Athleten zu sehen geben“, sagt er. „Aus dieser Perspektive ist sicherlich der Kampf von Welt- und Europameister Dimitrios Sapanazidis ein Höhepunkt.“

Die Veranstaltung ist dennoch so international wie noch nie. Es werden Kämpferinnen und Kämpfer aus Mexiko, England, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und ganz Deutschland erwartet. Kampfinteressierte können die Bodensee-Fightnight XI per Livestream im Internet verfolgen.

Tickets gibt es beim Muay Thai Gym Mendez in Überlingen, bei Telcom in Friedrichshafen und Bad Saulgau, beim Bodensee Orient Grill in Mühlhofen und der Bäckerei Harder in Stockach. Oder unter www.eventim.de