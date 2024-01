Anmeldungen zum Pfahlbau-Marathon möglich

Wer im kommenden Jahr sportlich aktiv sein möchte, kann sich ab sofort für den Uhldinger Pfahlbau-Marathon in der Seegemeinde Uhldingen-Mühlhofen anmelden. Laufbegeisterte können am Samstag, 4. Mai, an einer der fünf Laufdisziplinen - Halbmarathon, Pfahlbau 10er, Pfahlbau 4er, Nordic Walking und Kids Run - teilzunehmen, wie die Tourist-Information ankündigt.

Der Uhldinger Pfahlbau Marathon verbinde sportliche Aktivität mit einer atemberaubenden Frühlingslandschaft rund um Uhldingen-Mühlhofen. Die Halbmarathonstrecke führt die Läufer zwischen Weinbergen, Wiesen und Wäldern an Sehenswürdigkeiten der Bodenseeregion vorbei: Die Pfahlbauten, das Schloss Salem, der Affenberg und die Basilika Birnau seien Streckenabschnitte, die das Laufen zu einem besonderen Erlebnis machen.

Seeluft schnuppern die Teilnehmer bereits beim Start direkt an der Uferpromenade im Ortsteil Unteruhldingen bevor die Laufstrecke durch die herrliche Naturlandschaft der Bodenseeregion führt. „Natur erleben, herrliche Ausblicke auf den See genießen und dabei etwas für seine Gesundheit tun, das ist es, was den Uhldinger Pfahlbau Marathon so besonders macht“, sagt Manuel Dillmann aus dem Organisationsteam.

Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal www.pfahlbaumarathon.de. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen, unter der Telefonnummer 07556/92160 und online unter www.seeferien.com und www.pfahlbaumarathon.de