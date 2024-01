Brems- und Gaspedal hat offenbar eine 89 jahre alte Autofahrerin verwechselt und deshalb am Samstag zwei Kinder angefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Mühlhofen.

Dort überquerten zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren am Fußgängerüberweg die Straße. „Die beiden Kinder wurden vom Fahrzeug seitlich erfasst und zogen sich leichte Verletzungen zu“, schreibt die Polizei.

Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Rentnerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und ein Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.