Eine 80 Jahre alte Frau hat am Montag gegen 13.45 Uhr beim Abbiegen auf der B 31-alt an der Anschlussstelle Überlingen-Aufkirch ein Auto übersehen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Polizei meldet drei Verletzte und ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Ihr 59 Jahre alte Unfallgegner und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte alle drei Beteiligten ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.