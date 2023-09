Ein Anwohner in Überlingen hat offenbar schnell reagiert und zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Er war laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 14.30 Uhr im Magnolienweg auf ein Duo aufmerksam geworden, das sich verdächtig verhielten.

„Als sich einer der beiden über die offenstehende Tür Zutritt zum Wohnhaus einer Seniorin verschaffte, reagierte der Zeuge geistesgegenwärtig und begab sich ebenfalls zum Haus“, schreibt die Polizei. Einer der Tatverdächtigen kam ihm demnach im Haus entgegen, reagierte aggressiv und ergriff die Flucht.

Eine gerufene Polizeistreife traf seinen 43-jährigen mutmaßlichen Komplizen an und nahm ihn vorläufig fest. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen, die Ermittlungen dauern aktuell noch an.