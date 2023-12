Winterdienst-Lkw an polnischen Partnerlandkreis übergeben

Überlingen

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Huckepack von der Kreisstraßenmeisterei Überlingen in den polnischen Winter: Der voll ausgestattete Winterdienst-Lkw aus dem Bodenseekreis sorgt künftig im Partnerlandkreis Tschenstochau für sichere Straßen. (Foto: Landratsamt Bodenseekreis )

Der polnische Winter ist künftig sein Revier: ein 20 Jahre alter Winterdienst-Lkw der Kreisstraßenmeisterei in Überlingen sorgt nun auf den Straßen des polnischen Partnerlandkreises Tschenstochau für freie Fahrt. Das Fahrzeug samt Schneepflug und Streuaufsatz wurde zu einem „fairen Preis“ an die polnischen Kollegen abgegeben, nachdem im Rahmen der turnusmäßigen Fuhr- und Geräteparkerneuerung des Bodenseekreises neue Technik angeschafft worden ist, wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 17:03 Von: sz