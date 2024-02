Vorsicht, bissiger Ladendieb

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls in Überlingen gegen vier Männer. Die Vier betraten am Dienstag, 6. Februar, gegen 15.20 Uhr einen Lebensmittelmarkt im Oberriedweg, verstauten Waren in einer großen Tüte und gingen am Kassenbereich vorbei, ohne zu bezahlen. Von Mitarbeitern angesprochen, ergriffen die Verdächtigen nach Angaben der Polizei die Flucht. Zwei der Beteiligten konnten zunächst festgehalten werden. Einer biss aber einen Zeugen in den Arm, machte sich auf diese Weise frei und floh. Sein Komplize konnte sich ebenfalls losreißen. Dabei erlitten die Zeugen leichte Verletzungen.

Eine Kundin konnte ein Bild von den Flüchtigen machen. Daraufhin konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 25 Jahren identifizieren. Die Ermittlungen zu deren Komplizen dauern noch an.