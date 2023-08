Volksbank Überlingen durchbricht die zwei Milliarden Euro

Die Volksbank Überlingen hat das Geschäftsjahr 2022 mit ihrer Vertreterversammlung nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen. Die Bank durchbrach in diesem Jahr laut Pressemitteilung die „Schallmauer“ der zwei Milliarden Euro Bilanzsumme. Damit ist die Bank in den letzten fünf Jahren um knapp 40 Prozent organisch gewachsen.

Vorstandsvorsitzender Andreas Tyrra berichtete in einer Präsenzveranstaltung über das Geschäftsjahr 2022. „Man kann es kurz und prägnant“, so Tyrra, mit „außergewöhnlich — stark — gewinnbringend“ bezeichnen. Herausfordernd sind für die Bank dazu die Rahmenbedingungen des Jahres 2022 gewesen. Unruhig wurde es vor allem durch den Dreiklang an den Finanzmärkten: Steigende Inflation, Ukraine–Krieg und die massiven Zinserhöhungen.

Die Stärke des genossenschaftlichen Modells war es aber schon immer Krisen gut zu meistern. „Genossenschaften waren, sind und werden immer dann besonders erfolgreich sein, wenn sich viele zusammenschließen, um gemeinsam einem Notstand in Selbstverantwortung entgegenzutreten. Gerade in diesen Zeiten sind Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung die wesentlichen Stützen in den Partnerschaften“, so die zuversichtliche Einschätzung auch für die kommenden Zeiten von Andreas Tyrra.

Besonderer Wachstumstreiber 2022 waren wieder einmal die Kundenkredite — im Geschäftsgebiet sind durch die Volksbank nun knapp 1,38 Milliarden Euro an Krediten ausgegeben worden (plus 8 Prozent Wachstum). Daneben sind die Kundeneinlagen als wichtigste Refinanzierungsquelle der Volksbank im Jahr 2022 auf 1,42 Milliarden Euro angewachsen.

Der Jahresüberschuss inklusive Gewinnvortrag wurde mit 3,4 Millionen Euro festgestellt. Die Vertreter haben eine Dividende von 2,0 Prozent in Höhe von etwa 600.000 Euro beschlossen, für den überwiegenden Rest wurde der Zuführung zu den Rücklagen und damit Stärkung des Eigenkapitals zugestimmt. „Wir sind stolz, dass wir in diesem extrem schwierigen Jahr unser wirtschaftliches Eigenkapital nicht antasten mussten, sondern im Gegenteil, dieses sogar stärken und eine angemessene Dividende zahlen können“, so die Bewertung von Andreas Tyrra.

Einen Generationenwechsel gab es im Aufsichtsrat: Horst Rudy schied nach 30jähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat altersbedingt aus. Der seit 2005 im Aufsichtsrat und seit 2009 Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Besserer schied ebenfalls aus. Horst Rudy erhielt für seine langjährige Tätigkeit als Aufsichtsrat von dem Präsidenten des Baden–Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. (bwgv), Roman Glaser die Schulze–Delitzsch–Medaille in Silber. Heinrich Besserer erhielt von Glaser die Ehrenurkunde des bwgv.

Neu in den Aufsichtsrat einstimmig gewählt wurden Frau Regina Bulla aus Frickingen und Frau Simone Rettich–Bickel aus Bodman–Ludwigshafen. Ralph Freund wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Den neuen siebenköpfigen Aufsichtsrat bilden somit Ralph Freund, Hartmut Hueber, Regina Bulla, Martin Hahn, Barbara Härle, Florian Hildebrand sowie Simone Rettich–Bickel.