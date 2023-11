Nach einem spektakulären Einbruch in einen Elektrofachmarkt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Abigstraße in Überlingen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Wie sie mitteilt, hatten zwei Unbekannte um etwa 22.30 Uhr zunächst einen Bagger, von einer mehrere hundert Meter entfernten Baustelle, unerlaubt in Betrieb gesetzt und zum Parkplatz des Geschäfts gefahren.

Gegen Mitternacht durchbrachen sie die gläserne Front des Marktes mit der Baggerschaufel und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort entnahm einer der beiden Einbrecher zwei Sony-Spielekonsolen, woraufhin beide in einen Ford Ranger stiegen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Während der Diebstahlschaden auf etwa 1.000 Euro beziffert wird, dürfte der angerichtete Sachschaden mutmaßlich deutlich höher ausfallen.

Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf die Tat oder den dunkelgrauen Pickup aufmerksam wurden, sich unter der Telefonnummer 07551 / 8040 zu melden. Ob ein Zusammenhang zum Diebstahl zweier Pkw aus einem Autohaus besteht, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.