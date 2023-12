Überlinger Weihnachtsmarkt eröffnet auf der Hofstatt

Vom 7. bis 17. Dezember öffnet der Überlinger Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr auf der Hofstatt seine Pforten. Inmitten der Kulisse der Altstadt mit Fachwerkhäusern, dem historischen Rathaus und dem Münster St. Nikolaus liegen dann wieder Düfte von Glühwein und Punsch, Zimt, Mandeln und frischem Tannengrün in der Luft. Unter dem riesigen Weihnachtsbaum werden Selbstgemachtes, originelle Geschenkideen und Genussreiches für Leib und Seele angeboten. Das Rahmenprogramm sorgt für gesellige Stunden im Kreise der gesamten Familie.

Rund 20 weihnachtlich geschmückte Hütten sind vertreten. Ein Großteil der Händler bietet Produkte mit einem regionalen Bezug an oder hat den Sitz in Überlingen oder der näheren Umgebung. In einer Gemeinschaftshütte wechseln sich täglich Überlinger Schulen, Kindergärten und Vereine ab und verkaufen Waffeln und selbst hergestellte Waren. Auch für das leibliche Wohl ist an mehreren gastronomischen Ständen gesorgt.

An allen elf Tagen gibt es ein Rahmenprogramm mit musikalischen Aufführungen und einem wechselnden Kinderprogramm mit Bastelaktionen und Vorlesestunden. Künstler und Musikvereine untermalen den Markt mit weihnachtlichen Melodien und weiteren Aktionen. Zudem wird es erneut ein Weihnachtspostamt geben. Kinder können während des Weihnachtsmarktes ihre selbstgemalten Bilder und gebastelten Kunstwerke über einen großen, roten Briefkasten an das Christkind schicken.