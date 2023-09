Überlinger Team brilliert in der Youth Sailing Champions League

In Kiel fand vom 1. bis 3. September das Finale der Youth Sailing Champions League statt. 20 internationale Teams kämpften um den Gewinn der dritten Auflage der Königsklasse. Dabei gewann der Regattaclub Oberhofen den Wettbewerb knapp vor dem Bodensee–Yacht–Club Überlingen (BYCÜ).

In 14 Flights (drei Rennen pro Flight) kämpften die Segler bei leichten und drehigen Winden von sechs bis zehn Knoten und sonnigem Himmel in der Kieler Innenförde um den Sieg. Der BYCÜ startete im hohen Norden mit Steuermann Jonathan Steidle, Taktiker Lasse Kenter, Trimmer Gustavo Melcher und Vorschiffsmann Johannes Maier und gewann elf der 14 Rennen.

Schweizer gewinnen die begehrte Trophäe

Das Überlinger Team schaffte es mit dieser Leistung ins Final Four. Hier ging es darum, zwei Rennsiege einzufahren, um zum sofortigen Eventsieger erklärt zu werden. Neben dem BYCÜ qualifizierten sich der Regattaclub Oberhofen und der Segelclub Stäfa aus der Schweiz sowie der Union Yachtclub Wolfgangsee aus Österreich. Alle vier Vereine gewannen jeweils ein Rennen, das fünfte Rennen entschied somit über den Ausgang des Events. Am Ende holte der Regattaclub Oberhofen die begehrte Trophäe erstmals in die Schweiz. Bereits im Frühjahr sicherte sich die Crew den Sieg beim Qualifier Event in Vilamoura (Portugal).

„Wir sind sehr glücklich über den Vizetitel, aber waren so nah dran und so souverän in der Qualifikationsphase, da ist die Enttäuschung natürlich erst mal größer“, berichtet der BYCÜ-Steuermann Jonathan Steidle. „Das Event war aber mega cool, das Team hat mega gut zusammen funktioniert und sich super ergänzt — am Ende sind wir sehr zufrieden und müssen respektvoll anerkennen, dass die Schweizer wohl auch ganz gut sind.“

Wenige Wettfahrten bei Traditionsregatta

Auch zu Hause war Programm für den BYCÜ geboten. Der Segelverein veranstaltete nach der Jollenregatta Herbst 1 (eine Wettfahrt) von Samstag bis Sonntag nun auch die Traditionsregatta Herbst–2. Bei leichten Winden konnten nur drei Wettfahrten gesegelt werden. Neben den Lacustre starteten die 45– und 75 Quadratmeter–Nationalen Kreuzern. Bei den 45ern dominierte Steuermann Andreas Hermann, bei den 75ern siegte Richard Volz und bei den Lacustren setzte sich Gerhard Jahn aus Österreich durch.