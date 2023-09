Überlinger Segelvereine machen gemeinsame Sache

Die beiden Überlinger Segelvereine Segel- und Motorboot Club Überlingen und der Bodensee-Yacht-Club Überlingen haben gemeinsam die 101 Open Regatta ausgerichtet. Laut Mitteilung vom BYCÜ sei die Zusammenarbeit ein „tolles, clubübergreifendes Gemeinschaftsprojekt“ gewesen.

Einzig die Anzahl der Wettfahrten hatten sich die Vereine bei der Regatta am dritten Septemberwochenende ein bisschen anders gewünscht. Letztlich kamen nur vier zustande: drei am Freitag und bei schwachen Windbedingungen lediglich eine am Samstag.

Favorit verliert durch Fehlstart an Boden

Gewinner war nach vier gesegelten Wettfahrten Joachim Gensle vom Segler-Verein Staad, knapp vor dem Zweiten Thomas Peter vom Segel-Sport Club Romanshorn. Dritter wurde Bruno Biller vom Yachtclub Sipplingen. Auf Platz vier landete Gregor Mayr vom Yacht Club Bregenz, der mit zwei Wettfahrtsiegen und einem zweiten Platz lange als Favorit gesehen wurde, durch einen Frühstart allerdings kräftig Punkte sammeln musste.