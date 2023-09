Überlinger Genussherbst wird kulinarisch

Der Herbst am Bodensee ist da. Um diese besondere Jahreszeit in vollen Zügen genießen zu können, lädt Überlingen Einheimische und Gäste vom 1. bis 31. Oktober dazu ein, den Überlinger Genussherbst zu feiern.

Das Programm bietet besondere Erlebnisse, Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Herbst. Ausgewählte Überlinger Restaurants und Landgasthöfe verwöhnen den Gaumen mit einer authentischen Heimatküche. Erzeuger und Direktvermarkter ermöglichen bei Führungen und Verkostungen einen Blick hinter die Kulissen. Zudem laden beim „Genusswandern auf dem Seegang“ verschiedene Genuss-Stationen entlang des Premiumwanderwegs zwischen Überlingen, Sipplingen und Ludwigshafen zu genussvollen Pausen ein.

Die Überlinger Schifffahrtsbetriebe Held und CMS verlängern ihre Saison und ermöglichen über das offizielle Ende der Bodensee-Schifffahrt hinaus bis 5. November täglich Fahrten zur Insel Mainau und nach Unteruhldingen sowie Rundfahrten

Während dem Überlinger Genussherbst werden auch die Stadtführungen freitags um 15 Uhr um ein Genussangebot erweitert. Auf die Teilnehmer wartet ein Gläschen Überlinger Wein. Diesen gibt es übrigens auch montags bei der Gästebegrüßungsfahrt zu probieren.

Für Kulinarisches ist auch gesorgt: Die Speisekarten in den Restaurants und Landgasthöfen sind gespickt mit feinen Kürbisgerichten, raffinierten Pilzvariationen, Wild aus heimischen Wäldern, frischem Bodenseefisch und köstlichen Nachspeisen mit Bodenseeobst. Im Zusammenspiel mit fruchtigen Bodenseeweinen, aromatischen Bränden und Likören oder einem Glas frisch gepressten Apfelsaft oder Süßmost steht dem Gaumenvergnügen nichts mehr im Wege.

Am Sonntag, 22. Oktober laden die Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr zu einem Einkaufsbummel und verschiedenen Aktionen in der Innenstadt ein. Ein zusätzlicher Höhepunkt ist der Streetfood-Markt am Mantelhafen, der bereits am 21. Oktober beginnt.

Informationen zum Überlinger Genussherbst