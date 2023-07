Überlinger Beach Days locken mit Sport, Show und Musik

Die elften „Sparkasse Bodensee Beach Days“ finden vom 1. bis 6. August am Überlinger Bodenseeufer statt. Circa 220 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie eine große Zuschauertribüne verwandeln den Überlinger Landungsplatz in eine Beach–Arena am See.

An sechs Eventtagen erwarten die Zuschauer hochrangige Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für Jedermann in den Beach–Sportarten Volleyball, Handball, Fußball und Beachbasketball. Sportlicher Höhepunkt der Veranstaltung ist am Wochenende des 5. und 6. August der „Klöber Beach Cup“, die baden–württembergischen Meisterschaften. Die besten Beachvolleyballer aus Baden–Württemberg werden Ihr Können auf dem feinen Sand zeigen und um 2.000 Euro Preisgeld und die baden–württembergische Meisterschaft kämpfen. Ein Höhepunkt im Rahmenprogramm ist ein Showmatch mit Julia Sude, eine der besten deutschen Beachvolleyballerinnen und Olympiateilnehmerin am 6. August und der Auftritt der Überlinger Guggevamps am Freitag, 4. August und von Gianni Dato & The Blue Tone am Samstag, 5. August.

Weitere Informationen unter www.beach-days-ueberlingen.de.