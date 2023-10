Überlingen

Türen der Kreissporthalle beschädigt

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben mutmaßlich Ende der vergangenen Woche oder Anfang dieser Woche zwei Außentüren der Kreissporthalle am Berufsschulzentrum in der Obertorstraße in Überlingen mutwillig beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist laut Polizei aktuell nicht bekannt.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 11:41 Von: sz