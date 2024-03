Die Meldung von Eneas Tod wurde vom Waldrappteam auf Facebook veröffentlicht. "Wir hatten gehofft, euch diese traurige Nachricht nie überbringen zu müssen", heißt es dort.

Der Schock sitzt tief, galt Enea doch als geradezu berühmter Waldrapp. Vor rund sechs Jahren war das Tier am Bodensee aufgezogen worden. Die Forscher brachten ihm die Flugroute in die Toskana bei.

Das Tier erlernte auch die Rückkehr und pendelte seitdem Jahr für Jahr zwischen der Schweiz und dem italienischen Orbetello.

Zu Berühmtheit gelangte das Waldrapp-Männchen im vergangenen Jahr, als es sich mit seiner Partnerin auf dem Fensterbrett eines Harley-Davidson-Geschäfts in Rümlang (Schweiz) selbständig einen Brutplatz suchte, berichtet das Waldrappteam.

Video - So bringen Menschen Waldrappen das richtige Fliegen bei:

Das Ereignis war damals dank einer Webcam des Züricher Zoos von einer breiten Öffentlichkeit mitverfolgt worden. Das Glück der Forscher und Waldrappe-Fans war perfekt, als aus der Beziehung zwischen Enea und Partnerin Rupert die beiden Küken Knuckle und Panhead geboren wurden.

"Zum ersten Mal seit 400 Jahren, schlüpften zwei Waldrapp-Küken in der Schweiz, in freier Wildbahn", erinnert sich das Waldrappteam, das die erfolgreiche Waldrapp-Migration Eneas und seiner Familie als "Meilenstein für unser Projekt" bezeichnete.

Nun also die traurige Nachricht vom Tod des Tieres. Enea sei am 17. März im italienischen Domodossola in der Region Boschetto gestorben. Was zu seinem Tod geführt hat, sei noch unklar, heißt es. "Die Untersuchung der Todesursache läuft derzeit durch die Forst-Carabinieri-Einheit von Domodossola unter der Leitung von Marschall De Carlo", erklärt das Waldrappteam.

Einen schweren Rückschlag hatte das Waldrappteam bereits 2022 verkraften müssen. Damals war der Waldrapp Freckles mit einem schwer verletzten Flügel auf der Straße in der venetischen Gemeinde Buja aufgefunden worden.

Im Körper des Waldrapps fanden sich mehrere Projektile, offenbar war Freckles das Opfer von Wilderern geworden. Trotz einer schnell eingeleiteten Notoperation konnte der Waldrappe damals nicht gerettet werden.

Hinter dem Waldrapp-Projekt steht Johannes Fritz. Der österreichische Verhaltensbiologe hatte Anfang 2000 das Waldrappteam gegründet, das unter anderem von der Europäischen Union noch bis 2028 finanziert wird. Waldrappe sind extrem selten, in Europa galten sie in freier Wildbahn seit Jahrhunderten als ausgerottet.

Expertinnen des Waldrappteams begleiten jeden Herbst den ersten Vogelzug der Jungvögel nach Süden jeweils in einem Fluggerät, damit diese den Weg über die Alpen finden.

Der Tod von Enea erschüttert auch die Waldrapp-Community. Auf Facebook werden in zahlreichen Kommentaren Schock und Trauer zum Ausdruck gebracht.