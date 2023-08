Silvio Heinevetters ungute Erinnerungen an Südkorea

Einerseits hat der „hohe Gast in unserem beschaulichen Örtchen“, so der Moderator der mit 220 Tonnen Sand gefüllten Überlinger Beach–Arena, einen überaus unscheinbaren Eindruck gemacht. Andererseits sorgt der 1,94 Meter große Handball–Nationaltorwart Silvio Heinevetter überall, wo er auftritt, für Aufsehen. So auch bei den 11. Sparkasse Bodensee Beach Days am Landungsplatz, wo am Wochenende mit dem Klöber Beach Cup, der baden–württembergischen Meisterschaft der Beachvolleyballer, der Höhepunkt ansteht. Am Sonntag wird im Beachvolleyball–Aushängeschild Julia Sude der zweite Stargast zu einem Showmatch erwartet.

Der Trainer verbietet Einsätze auf Sand

Silvio Heinevetter zog es vor, seine Aktivitäten auf eine Autogrammstunde zu beschränken. Der mehr als 200–malige Nationalspieler stand für zahlreiche Fotos mit seinen Fans zur Verfügung. „Ich habe schon trainiert, und mein Trainer hat mir einen Einsatz auf Sand verboten“, sagte der 38–Jährige vom Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart. Heinevetter, in Thüringen geboren, war laut eigener Aussage zum ersten Mal am Bodensee. Ausschlaggebend hierfür war TVB–Sponsor Becker Kunststofftechnik, der auch die Überlinger Beach Days unterstützt. „Mit unserem in gut einer Woche stattfindenden Tennisturnier Überlingen Open sind die Beach Days eine Erfolgsgeschichte, bei denen wir im Laufe der Woche rund 15.000 Besucher begrüßen können“, sagte Veranstalter Markus Dufner von MCD Sportmarketing.

Beim Beachhandball Cup, wo regionale Teams aus Pfullendorf, Bodman oder Überlingen antraten, genoss die A–Jugend des Stuttgarter Bundesligisten ein von Dufner eingeräumtes Sonderspielrecht. Das Duell gegen den TVB dürfte für einige das Highlight gewesen sein, zumal dort der eine oder andere Akteur den Sprung in den Bundesligakader schaffen dürfte. „Als junger Spieler habe ich die Kisten schleppen, die Drecksarbeit machen müssen“, meinte Heinevetter auf die Frage nach seinen Erinnerungen an sein Debüt für Deutschland 2006 gegen Spanien. Dass er mal im Tor landen würde, war lange nicht klar. „Ich habe erst mal alles ausprobiert. Im Tor hat mir gefallen, dass ich nicht so viel laufen musste“, sagte der dreifache EHF–Pokalsieger und zweimalige Vereinsweltmeister lachend.

Respekt vor den Spielern am Kreis

Höhepunkt in Heinevetters Karriere war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016, wofür er auch das Silberne Lorbeerblatt überreicht bekam. Die oft gestellte Frage, ob man denn als Torwart verrückt sein müsse, um sich den Schüssen von bis zu 140 Stundenkilometern entgegenzustellen, beantwortete der Profi mit stoischer Ruhe. „Viel mehr Respekt muss man den Jungs am Kreis entgegenbringen, die viel mehr Schläge einstecken. Die sind für mich bescheuert.“ Bei ihm werde es nur schwierig, wenn er einen Ball an die Schläfe bekomme. „Das bedeutet meistens Kopfweh.“ Bestätigen wollte Heinevetter nicht, dass daraus auch die vielen Einzelgespräche, die er mit sich alleine im Tor führt, herrühren. „Ich gebe mir da Tipps, aber auch meinen Vorderleuten. Ich kann Fehler gut einschätzen.“

Als Trainer werde man ihn aber kaum erleben. „Im taktischen Bereich sind andere versierter als ich.“ Ein Nachwuchsproblem beziehungsweise ein Problem des Nachwuchses mit ihrer Einstellung könne Heinevetter nicht ausmachen. „Sie setzen sich hohe Ziele und die anderen Nationen schlafen nicht. Das Halbfinale bei der Heim–EM 2024 wäre topp, sicher kommt es aber auch auf die Gegner in den K.-o.-Duellen an. Trotz voller Hallen wird es ein schwerer Gang.“ Angesprochen auf seine eigenen Ziele vor der 19. Bundesligasaison kann sich der 38–Jährige eine weitere flapsige Antwort nicht verkneifen. „Das nächste Ziel ist, das nächste Training zu überstehen. Und den Auftakt gegen die Füchse Berlin erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich, die ehemaligen Mitspieler wiederzusehen, Wehmut hat da keinen Platz.“

Derbys gegen einen guten Bekannten aus Meersburg

Sehr gut kennt Heinevetter freilich den gebürtigen Meersburger Markus Baur, Handball–Weltmeister von 2007 und aktuell Trainer des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, gegen den nervenaufreibende Derbys erwartet werden. Völlig überraschend — aber sehr passend — war am Donnerstag Heinevetters Antwort auf die Frage, gegen welche Nation er im Nationalteam überhaupt nicht gerne gespielt habe: „Südkorea, die waren klein, schnell und trickreich.“ Wenige Stunden zuvor waren die deutschen Fußballerinnen bei der WM gegen Südkorea nicht über ein 1:1 hinausgekommen — und ausgeschieden.