Überlingen

Seniorin fällt auf Trickdieb herein

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Eine 89-jährige Frau ist am Donnerstagmittag im Carl-Benz-Weg in Überlingen Opfer eines Trickdiebs geworden. Der Unbekannte sprach die auf einen Rollator angewiesene Frau an und fragte nach einer Wegbeschreibung.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 15:37 Von: sz