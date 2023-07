Reisetasche aus Auto gestohlen

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Dieb am vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr eine schwarze Lederreisetasche aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen, der auf dem Parkplatz des „La Piazza“ in der Lippertsreuter Straße geparkt stand. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07551/8040 an die Polizei Überlingen zu wenden.