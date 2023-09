Wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung in 115 Fällen, Beleidigung und verschiedener Körperverletzungen steht ein heute 45–jähriger deutscher Beschuldigter vor Gericht gestellt.

Ihm wird vorgeworfen, zwischen Januar 2022 und März 2023 in Überlingen 75 Pkw beschädigt zu haben, indem er mittels eines Steins oder eines anderen Werkzeugs die Pkw zerkratzte, Flüssigkeitskleber auf den Fahrzeugen verteilte, die Schließzylinder verklebte, die Fahrzeuge mit Farbe besprühte oder in einem Fall einen Reifen zerstach.

Flüssigkleber in Schlüssellöcher

Außerdem soll er in 38 Fällen die Schließzylinder von Gebäuden beschädigt haben, indem er Flüssigkleber in die Schlüssellöcher sprühte. Insgesamt soll der Beschuldigte einen Sachschaden in Höhe von 245.880,26 Euro angerichtet haben.

Unterbringung gefordert

Da der Mann unter einer unbehandelten paranoiden Schizophrenie leiden soll, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, „dass der Beschuldigte nicht ausschließbar im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft hält den Beschuldigten für die Allgemeinheit gefährlich und begehrt deshalb die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus“, so das Landgericht Konstanz in einer Pressemitteilung. Der Prozess beginnt am Mittwoch, 20. September.