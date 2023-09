Provisorische Kreisverkehre werden fertiggestellt

Das Regierungspräsidium Tübingen beginnt ab Montag, 25. September, mit den Umbauarbeiten an den Kreisverkehrsplätzen an der Anschlussstelle Überlingen-Nord. Die Kreisverkehre werden fertiggestellt und die Auffahrtsrampen von den beiden Kreisverkehrsplätzen zur B 31 n ausgebaut. Parallel dazu wird in diesem Bauabschnitt die Fahrbahn der L 200 erneuert.

Gutes Wetter vorausgesetzt, ist die Gesamtfertigstellung des Anschlusses an die B 31 n für Ende Dezember vorgesehen. Während den Bauarbeiten muss die L 200, Lippertsreuter Straße, vom Erlenweg bis zur Abzweigung der L 200a am Kreisverkehr beim Einkaufszentrum „La Piazza“ voll gesperrt werden.

Während der Vollsperrung kann von der B 31 n von Stockach kommend in Richtung Überlingen nicht ausgefahren werden. Die Gewerbegebiete bleiben erreichbar. Das Auffahren auf die B 31 n von Überlingen in Richtung Lindau ist ebenfalls möglich. Für die übrigen Verkehrsbeziehungen von Lippertsreute und Salem nach Überlingen wird eine Umleitung über die Weiherhalde/Burgbergring und die Owinger Straße eingerichtet.

Der im Baufeld liegende Erlenweg hat keine alternative Zufahrt und kann nur von den Anwohnern über die Baustelle erreicht werden. Für den Radverkehr zwischen Überlingen und Lippertsreute wird ebenfalls eine Umleitung über den Burgbergring und die Weiherhalde eingerichtet. Die Radwegverbindung entlang der L 200 ist während der Bauzeit nicht nutzbar. Insgesamt kostet das Bauvorhaben rund drei Millionen Euro.