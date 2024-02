Hochhausbrand in Überlingen - Anwohner evakuiert

Am Montag gegen 03:05 Uhr brach in einer Wohnung in einem Hochhaus in der Tulpenstraße 1 in Überlingen ein Feuer aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.