64-Jähriger gestorben

Tödlicher Badeunfall im Strandbad Nußdorf

Überlingen / Lesedauer: 1 min

Auch der Hubschrauber wurde ins Strandbad beordert. (Foto: Bodo Schackow/dpa )

Ein 64–Jähriger ist am Donnerstag am späten Nachmittag plötzlich untergegangen. Die Rettungskräfte fanden ihn in mehreren Metern Tiefe.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 16:20 Von: Schwäbische.de