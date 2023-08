Mitte April hat es in der Überlinger Altstadt gebrannt, es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Der Dachstuhl eines Wohn– und Geschäftshauses hatte am 11. April Feuer gefangen. Von dort sprangen die Flammen auf zwei weitere Häuser über.

Nun hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen neue Erkenntnisse und ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise führten die Beamten demnach auf die Spur des Duos, das sich kurz vor dem Feuer offenbar unberechtigt am Entstehungsort des Brandes im Dachstuhl eines der Häuser aufgehalten haben soll.

Umfangreiche Ermittlungen, sowie ein Gutachten, erhärteten den Verdacht, heißt es in der Mitteilung weiter. Der genaue Ablauf der Brandentstehung und ob sich zu dieser Zeit noch weitere Personen im Dachstuhl aufgehalten haben, ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.