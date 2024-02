Nach dem spektakulären Blitzeinbruch in einen Elektrofachmarkt sowie dem Diebstahl zweier Autos von einem nahegelegenen Hof eines Händlers in Überlingen in der Nacht auf den 16. November 2023 kann die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen Ermittlungserfolg verzeichnen. Ein 40 Jahre alter Mann und seine 42-jährige Komplizin stehen im Verdacht, für diese und auch zahlreiche weitere Straftaten verantwortlich zu sein, wie die Polizei mitteilt.

Damals war mit der Schaufel eines geklauten Baggers die gläserne Front des Markts durchbrochen worden, wodurch sich die Kriminellen Zugang zum Laden verschafft hatten. „Umfangreiche Ermittlungen, zu denen auch Auswertungen von Videoüberwachungskameras zählten, führten die Beamten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen“, heißt es weiter.

Die Kriminellen hatten den Bagger von einer mehrere hundert Meter entfernten Baustelle geklaut und zum Parkplatz des Geschäfts gefahren. (Foto: Polizei )

Neben den beiden aus dem Überlinger Autohaus entwendeten Autos, die bereits wenige Stunden nach der Tat im Bereich Markdorf sichergestellt wurden, sollen der 40-Jährige und seine Lebensgefährtin zwischen 2022 und 2024 auch mindestens neun weitere Autos gestohlen haben.

Dabei wird der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge auf rund 380.000 Euro geschätzt. Auch weitere Straftaten, unter anderem ein Einbruch und weitere Diebstähle in Markdorf und Friedrichshafen, gehen auf die Liste des Duos.

Mann sitzt in U-Haft

Die beiden Verdächtigen sind am 20. Februar vorläufig festgenommen worden. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeregten Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in Immenstaad wurde von den Ermittlern weiteres Beweismittel, darunter mutmaßliches Diebesgut, gefunden und sichergestellt.

Der 40-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Seine 42 Jahre alte Komplizin blieb zunächst auf freiem Fuß. Beide werden nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen müssen, so die Polizei.