Am Überlinger Bahnhof ereignete sich am Montagabend um 22 Uhr ein laustarker Streit, in dessen Verlauf eine Frau im Gesicht verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich aus bislang unbekannten Gründen ein Konflikt zwischen zwei Gruppen entwickelt. In dessen Verlauf schlug ein etwa 25-jähriger Mann eine junge Frau mit einer Getränkedose. Diese erlitt dadurch eine Platzwunde im Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit zwei Begleitern, zuvor hatte ihn jedoch ein Zeuge fotografiert.

Der Täter war mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Er ist etwa 175 cm groß, hat schwarzes Haar und ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551 / 8040 entgegen.