Mann fährt mit E-Scooter - doch die Versicherung ist seit Jahren abgelaufen

Der Fahrer eines E-Scooters ist am Samstag mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, erwischten ihn die Beamten gegen 3 Uhr in der Nußdorfer Straße mit einem Kennzeichen aus dem Jahr 2022. Der 54-Fahrer gab an, dass er wisse, dass aktuell keinen Versicherungsschutz für den Roller besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.