Eine 26 Jahre alte Fußgängerin ist am vergangenen Dienstag in Überlingen bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr auf der L 200 auf Höhe der Straße „Zum Postbühl“.

„Die Frau war den ersten Ermittlungen zufolge von der dortigen Bushaltestelle unachtsam auf die Straße gelaufen, um diese zu überqueren“, schreiben die Beamten. Auf der Straße wurde sie frontal vom Auto einer 20-Jährigen erfasst, die in Richtung Überlingen unterwegs war.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensbedrohlich verletzte 26-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Am Auto entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.