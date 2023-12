Einen tragischen Ausgang nahm am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr die Begegnung zwischen einem Autofahrer und einem ausgerissenen Pferd. Wie die Polizei mitteilt, war der 46 Jahre alte Opel-Fahrer auf der K 7771 unterwegs und bog in die Schönbuchstraße in Richtung Lippertsreute ein, als ihm kurz vor einem Waldstück ihm drei ausgerissene Pferde auf der Fahrbahn entgegen galoppierten.

Eines der Tiere kollidierte dabei frontal mit dem Wagen und musste aufgrund der schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle eingeschläfert werden.

Der Fahrer des Pkw zog sich eher leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mehrere hundert Euro beziffert wird. Der Tierhalter gab an, dass sich die Pferde zuvor erschrocken hatten und sich weder beruhigen noch einfangen ließen.