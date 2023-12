Keßler gewinnt Meistertitel im Telemark-Sprint

Für die Telemarker des Deutschen Skiverbandes hat Anfang Dezember die Rennsaison mit zwei FIS-Rennen begonnen. Bei den vom internationalen Skiverband (FIS) durchgeführten Wettbewerben kam die deutsche Meisterin im Sprint vom Bodensee: Anne Katharina Keßler vom DAV Überlingen gewann den Saisonauftakt auf dem Hinterhuxer Gletscher.

An beiden Renntagen auf fast 3000 Metern herrschten eisige Temperaturen bei minus 20 Grad. Mit Wind und Neuschnee war es für die Athletinnen sowie die Helfer laut Mitteilung eine große Herausforderung zum Saisonstart. Während die drittplatzierte Berit Junger bereits zur Siegerehrung wegen eines Innenbandanrisses in der Klinik behandelt wurde, ist die Sportstudentin Anne Keßler zusammen mit den Teamkolleginnen und -kollegen der deutschen Telemark-Nationalmannschaft gestärkt weiter ins Trainingslager nach Livigno (Italien) gefahren. Am dritten Adventswochenende steht in Pinzolo/Madonna di Campiglio (Italien) der erste Weltcup auf dem Kalender.

Keßler hat in ihrer Sportart schon einige Erfolge gelandet. Die zweifache Sportlerin des Jahres der Stadt Überlingen (2020 und 2023) holte bei den FIS Junior World Ski Championships der Kategorie Telemark dreimal Silber und dreimal Bronze. Ihre Ziele sind die Teilnahme bei den FIS Games 2028 und in der aktuellen Saison Platzierungen unter den Top 10 im Weltcup.